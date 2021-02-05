Башкирия направила в правительство РФ законопроект о лицензировании домов престарелых

Напомним, ранее депутаты Госсобрания уже выступали с данной инициативой. Тогда Курултай Башкирии направил законопроект в Совет законодателей, однако там он не нашел поддержки. Решение лицензировать частные пансионаты было принято после историй с частным учреждением «Моя семья», где ненадлежащим образом ухаживали за пожилыми людьми. Вторым толчком стал крупный пожар в доме престарелых «Дом Милосердия» в Абзелиловском районе, в результате которого погибли 11 постояльцев.