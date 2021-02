Башкирия направила в правительство РФ законопроект о лицензировании домов престарелых

Государственное собрание Башкирии направило в правительство России законопроект о лицензировании деятельности домов престарелых. После получения заключения документ будет направлен в Госдуму.

Депутаты предложили на законодательном уровне ввести обязательное лицензирование деятельности домов престарелых. Основной задачей документа, по словам спикера парламента Константина Толкачева, стал контроль в этой сфере бизнеса. Сейчас большинство заведений, предоставляющих такие услуги, размещаются в малоприспособленных для этого помещениях, которые не отвечают санитарным и противопожарным требованиям. Надзорные органы их не видят — до тех пор, пока не случится скандал или пожар, сказал Толкачев. Напомним, ранее депутаты Госсобрания уже выступали с данной инициативой. Тогда Курултай Башкирии направил законопроект в Совет законодателей, однако там он не нашел поддержки. Решение лицензировать частные пансионаты было принято после историй с частным учреждением «Моя семья», где ненадлежащим образом ухаживали за пожилыми людьми. Вторым толчком стал крупный пожар в доме престарелых «Дом Милосердия» в Абзелиловском районе, в результате которого погибли 11 постояльцев.

