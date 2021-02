Актив «СтопБашРТС» в Уфе планируют включить в рабочую группу по проблемам ЖКХ

Сегодня актив движения «СтопБашРТС» встретился с вице-мэром Уфы Радмилом Муслимовым. В ходе совещания была достигнута предварительная договоренность о включении общественников в состав рабочей комиссии по проблемам ЖКХ, сообщает лидер организации Альберт Рахматуллин.

Он поделился, что в настоящее время разрабатывается механизм взаимодействия. Активисты также встретились начальников отдела по работе с гражданами администрации главы Башкирии Алексеем Попковым, которому передали протокол прошлого собрания. Кроме того, движение обсудило создание рабочей группы уже на республиканском уровне. Я, конечно, рад, что власти начали диалог с нашим движением. Но мне и этого уже мало. Мне уже недостаточны такие форматы, как встречи и собрания. Тем более, после таких собраний, я почему-то оказываюсь на нарах под арестом, сказал Альберт Рахматуллин. Активист заявил, что необходимо реализовывать требования активистов и разработать дорожную карту с указанием сроков их выполнения. Напомним, 18 января жители Уфы и движение «СтопБашРТС» организовали митинг в Белом доме с требованием снизить цены за отопление и за воду, так как в январе горожане получили «драконовские» счета за услуги ЖКХ. В итоге Альберта Рахматуллина задержали и отправили под арест на 10 суток.

