Актив «СтопБашРТС» в Уфе планируют включить в рабочую группу по проблемам ЖКХ

Я, конечно, рад, что власти начали диалог с нашим движением. Но мне и этого уже мало. Мне уже недостаточны такие форматы, как встречи и собрания. Тем более, после таких собраний, я почему-то оказываюсь на нарах под арестом, сказал Альберт Рахматуллин.