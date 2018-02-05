В Башкирии возобновили поиски пропавшего подводного охотника

Мужчина пропал больше месяца назад во время подводной охоты на реке Уфе.

В Уфе водолазы вновь взялись за поиски тела 29-летнего подводного охотника, который пропал 4 января во время заплыва в реке Уфа неподалеку от дома № 7 по улице Набережной. Об этом Медиакорсети рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы.

Как рассказала представитель Управления Яна Калинина, активная фаза поисков спасателями была прекращена 15 января. Но недавно к спасателям вновь обратились родственники пропавшего мужчины и сообщили новую информацию о том, где может находиться тело пропавшего мужчины. Речь шла об акватории реки Уфы. Там водолазы начали работать в минувшую пятницу, а сегодня продолжили поиски. Пока их поиски не увенчались успехом. Завтра поисковые работы продолжатся.