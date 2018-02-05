В Башкирии возобновили поиски пропавшего подводного охотника
В Уфе водолазы вновь взялись за поиски тела 29-летнего подводного охотника, который пропал 4 января во время заплыва в реке Уфа неподалеку от дома № 7 по улице Набережной. Об этом Медиакорсети рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы.
Как рассказала представитель Управления Яна Калинина, активная фаза поисков спасателями была прекращена 15 января. Но недавно к спасателям вновь обратились родственники пропавшего мужчины и сообщили новую информацию о том, где может находиться тело пропавшего мужчины. Речь шла об акватории реки Уфы. Там водолазы начали работать в минувшую пятницу, а сегодня продолжили поиски. Пока их поиски не увенчались успехом. Завтра поисковые работы продолжатся.
Напомним, мужчина пропал поздним вечером 4 января во время подводной охоты на реке Уфе. С 5 по 10 января спасатели проводили безуспешные поисково-водолазные работы. 11 января из-за ухудшения погодных условий поиски были прекращены. 13 и 14 января поиски велись при помощи подводных камер, а также визуального осмотра береговой линии.