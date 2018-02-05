В Башкирии вернули тепло в 11 домов в селе Калтасы

Работы выполнили в срок.

Вчера, 4 февраля, в 00.35 уфимского времени диспетчерам МЧС поступило сообщение о нарушении теплоснабжения в селе Калтасы Калтасинского района Башкирии, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Тепло отключили в 11 двухэтажных жилых домах, там живет 321 человек, из них 63 ребенка.