В Башкирии вернули тепло в 11 домов в селе Калтасы
Сегодня, 10:15ОбществоРазиф АбдуллинФото: 02.mchs.gov.ru
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Работы выполнили в срок.
Вчера, 4 февраля, в 00.35 уфимского времени диспетчерам МЧС поступило сообщение о нарушении теплоснабжения в селе Калтасы Калтасинского района Башкирии, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.
Тепло отключили в 11 двухэтажных жилых домах, там живет 321 человек, из них 63 ребенка.
Работы по восстановлению теплоснабжения завершили к 14 часам дня, передает телеканал «Россия Башкортостан» со ссылкой на МЧС.
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