В Уфе мужчину три года держали в трудовом рабстве
Активисты движения «Альтернатива» освободили жертву трудового рабства в Уфе, сообщили 2 февраля в официальной группе движения.
Три года назад в Уфу на заработки приехал мужчина 1973 года рождения. Он согласился работать на стройке, а работодатель забрал у него документы и запер в квартире на улице Генерала Кусимова. Из квартиры мужчина выходил только под присмотром хозяина. За свою работу мужчина не получал деньги, уйти не мог. Хозяин угрожал мужчине и контролировал все его переговоры.
Только через три года мужчине удалось обратиться к правозащитникам, которые, в свою очередь, обратились к активистам «Альтернативы».
- Один из волонтеров немедленно вылетел в Уфу, и сегодня (2 февраля - прим.) пленник был спасен, - сообщили волонтеры. - На эту операцию "Альтернатива" уже потратила 6000 рублей. Еще предстоит отправить освобожденного в Москву, восстановить ему документы и вернуть домой.