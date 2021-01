Власти Башкирии в 2020 году поддержали местные инициативы на сумму 400 млн рублей

Власти Башкирии подвели итоги программы поддержки местных инициатив. В 2020 году из тысячи поданных заявок выиграли 563 проекта на общую сумму 589,5 миллионов рублей, 400 миллионов из которых были выделены из бюджета республики. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях.

— За прошлый год в селах республики реализовали 385 проектов на 382,6 миллиона рублей. В городах - в 2 раза меньше, 178 проектов на 206,8 миллиона рублей. При этом проекты разные, есть очень интересные и неожиданные, — отметил Радий Хабиров. По словам руководителя региона, в одном из детский садов в Агидели удалось организовать соляную шахту для детей. А в селе Павловка установили на улице светодиодные светильники. Отметим, что по условиям программы авторы инициативы должны собрать на ее реализацию не менее 3% от необходимой суммы. Еще до 15% может выделить муниципальный бюджет, а остальные деньги – частные спонсоры. По словам Радия Хабирова, софинансируются из бюджета республики лишь удачные проекты.

