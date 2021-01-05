Власти Башкирии в 2020 году поддержали местные инициативы на сумму 400 млн рублей

— За прошлый год в селах республики реализовали 385 проектов на 382,6 миллиона рублей. В городах - в 2 раза меньше, 178 проектов на 206,8 миллиона рублей. При этом проекты разные, есть очень интересные и неожиданные, — отметил Радий Хабиров.
По словам руководителя региона, в одном из детский садов в Агидели удалось организовать соляную шахту для детей. А в селе Павловка установили на улице светодиодные светильники.
Отметим, что по условиям программы авторы инициативы должны собрать на ее реализацию не менее 3% от необходимой суммы. Еще до 15% может выделить муниципальный бюджет, а остальные деньги – частные спонсоры. По словам Радия Хабирова, софинансируются из бюджета республики лишь удачные проекты.