Накануне, 4 января, за один вечер сразу несколько детей травмировались во время катания с горок. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.

По информации спасателей, дети получили увечья при катании на тюбингах в несанкционированных местах в Кировском и Орджоникидзевском районах столицы. Оба ребенка были под присмотром родителей. Первым травмировался мальчик 12-летний мальчик, а буквально через пару часов в парке Победы увечья получил 3-летний ребенок. К счастью, травмы были не серьезные. После оказания медицинской помощи детей отправили домой.

