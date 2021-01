В Уфе, 7 января, в день празднования Рождества, на нескольких участках дорог будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Так, будет перекрыта улица Кирова на участке от Айской до Ветошникова неподалеку от кафедрального собора Рождества Богородицы. Помимо этого, движение будет ограничено и около Свято-Сергиевского собора на улице Бехтерева. Известно, что движение будет перекрыто с восьми вечера 6 января до восьми утра следующего дня. Автомобилистам рекомендуется выбирать другие маршруты для движения.

