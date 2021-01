В Башкирии владелица крупной сети кулинарий «Пышка» заявила об уходе из бизнеса

Создательница и владелица крупной сети кулинарий Расима Мусина заявила о своем уходе из бизнеса. В своем видеообращении для клиентов она объяснила причину своего решения.

— Мне уже 71 год. Пришло время остановиться, оглянуться, побыть с непрочитанными книгами, с неспетыми песнями. Побыть с самой собой и разобраться в себе, кто я, откуда я пришла, и с чем я ухожу, заявила Расима Азгаровна. Помимо этого, она обратилась к своим коллегам и попросила их идти по уже намеченному пути, не изменяя качеству продукции. Также она не забыла и про совладельцев бизнеса. — Я оставляю самое ценное, что есть у меня – это люди, коллектив, с которым мы шли 21 год вместе. Это люди, которые выстрадали, с которыми делали ошибки, которые терпели меня все эти годы, отметила владелица. По словам Расимы Мусиной, несмотря на то, что она прощается с бизнесом, она все же оставила себе право контроля в некоторых предприятиях для того, чтобы продолжать следить за качеством продукции.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter