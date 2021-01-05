В Башкирии владелица крупной сети кулинарий «Пышка» заявила об уходе из бизнеса

— Мне уже 71 год. Пришло время остановиться, оглянуться, побыть с непрочитанными книгами, с неспетыми песнями. Побыть с самой собой и разобраться в себе, кто я, откуда я пришла, и с чем я ухожу, заявила Расима Азгаровна.