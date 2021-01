В Башкирии назвали возраст самой молодой мамы и самых пожилых рожениц. Статистика предоставлена Башстатом в период с января по сентябрь 2020 года.

Как сообщает издание UfacityNews.ru, за девять месяцев прошедшего года раньше всех родила на свет малыша 13-летняя девочка. Самой взрослой роженице в 2020 году оказалось более 55 лет. Отметим, что данные за полный 2020 год будут подготовлены статистами только к середине 2021 года. Данная тенденция прослеживается на протяжении нескольких лет. Такой же возраст самой юной мамы был зафиксирован в 2017 году. Уже годом позднее своего первого малыша родила 14-летняя девушка и попала в лидеры статистов.

