В Башкирии благотворитель закрыл сбор для девочки с СМА, перечислив свыше 90 млн руб

Семья Мустафиных из Башкирии поверила в настоящее новогоднее чудо. В канун праздников удалось закрыть сбор. Об этом родители Амиры Мустафиной с диагнозом СМА рассказали в социальных сетях 29 декабря.

— Это самый лучший новогодний подарок ценою в жизнь. Сколько пролито слез, сколько потрачено сил, сколько бессонных ночей, но мы шли к своей цели. Дорогие наши, любимые и уже такие близкие и родные! Все те, кто был рядом и помогал, хотим выразить огромную благодарность от всего сердца. Всем спасибо, — написали счастливые родители. Для лечения Амиры Мустафиной необходимо лекарство стоимостью два миллиона долларов. Еще за день до исполнения мечты им оставалось собрать 95 миллионов рублей, однако, благодаря тайному благотворителю, сбор удалось закрыть. В ближайшее время семья отправиться в Германию за лекарством.

