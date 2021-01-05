В Башкирии благотворитель закрыл сбор для девочки с СМА, перечислив свыше 90 млн руб

— Это самый лучший новогодний подарок ценою в жизнь. Сколько пролито слез, сколько потрачено сил, сколько бессонных ночей, но мы шли к своей цели. Дорогие наши, любимые и уже такие близкие и родные! Все те, кто был рядом и помогал, хотим выразить огромную благодарность от всего сердца. Всем спасибо, — написали счастливые родители.