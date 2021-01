Ученые нашли способ снизить углеродный выброс на производстве

В 2021 году Евросоюз планирует ввести для России трансграничный углеродный налог. Его ставка будет зависеть от уровня выбросов СО2 на предприятиях страны, что может привести к экономическим потерям.

Российские ученые разработали научный метод Ансельм, который поможет избежать высокой ставки за счет повышения энергоэффективности производства, пишет kp.ru. По словам одного из авторов Ансельма Максима Канищева, если при производстве металла, удобрений и пластика выбросы в атмосферу будут значительно выше оговоренных ЕС, то российским производителям нужно будет выплачивать значительно больший налог. Аналитики отмечают, что «налог на карбон» вводится для поддержки европейских производителей. Только в 2019 году Россия экспортировала в ЕС продукции на 180 млрд долларов. При этом 75% общего объема — нефть и ее производные. При таких объемах отечественные экспортеры будут вынуждены выплатить сбор в 22 млрд долларов, что может привести к росту цен в России на 12%. По словам Канищева, полностью исключить выбросы на производстве невозможно, но можно снизить их на треть повышением энергоэффективности производственных процессов научным методом. «Важно ещё и то, что в этих 30% эффективности, о которых мы так уверенно говорим, вообще не учтены штрафы на выбросы! Если их учесть, то экономика любого энергоемкого предприятия улучшится, и мы легко придём к потенциалу повышения энергоэффективности на 50%, то есть выйдем на среднемировой уровень», — сообщают авторы метода Ансельм. Предполагается произвести оценку потенциала повышения энергоэффективности нефтяной и химической промышленности с помощью системы Ансельм. При этом разработку процессов нужно начать уже в 2021 году и реализовать ее на 75% не позднее 2025 года. При правительстве страны должна быть создана рабочая группа из ученых, которая будет контролировать эффективность процессов. Ученые также предлагают начать совместную работу с научными сообществами Европы для создания системы оценки поглощающей способности лесов и создаваемых карбоновых ферм. Подобный шаг необходим для снятия рисков непризнания российских методологий оценки улавливающей способности карбоновых ферм и снижения выбросов СО2. Ученые также предполагают, что экологические проблемы в России можно решить только через собственников и прибыль. Важно, чтобы владельцы производств видели прямую выгоду в повышении энергоэффективности и сокращении выбросов CO2.

