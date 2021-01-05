Ученые нашли способ снизить углеродный выброс на производстве

«Важно ещё и то, что в этих 30% эффективности, о которых мы так уверенно говорим, вообще не учтены штрафы на выбросы! Если их учесть, то экономика любого энергоемкого предприятия улучшится, и мы легко придём к потенциалу повышения энергоэффективности на 50%, то есть выйдем на среднемировой уровень», — сообщают авторы метода Ансельм.