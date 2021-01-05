«Остановим катастрофу»: уфимец создал петицию за отмену перекрытия путепровода

— Учитывая, что нам предлагается альтернативный вариант объезда, это улица Октябрьской Революции, Посадская, Сун-Ят-Сена, Бакалинская, Кирова, которыми и сейчас активно пользуются автомобилисты. Создастся следующая картина. Все эти улицы не модернизировались в области расширения, а значит не готовы к такой нагрузке авто трафика. Как результат мы получим на ежедневной основе огромные пробки, как на этих улицах, так и на улицах Пугачева, Сочинская, Менделеева, — пишет автор петиции.