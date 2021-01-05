«Остановим катастрофу»: уфимец создал петицию за отмену перекрытия путепровода

«Остановим катастрофу»: уфимец создал петицию за отмену перекрытия путепровода

Вчера, 12:39ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Житель Уфы Мурат Шаймарданов подготовил петицию на имя главы республики Радия Хабирова. Мужчина считает, что проблемы, связанные с дорогами в республике, можно решить без перекрытий путепроводов на 10 месяцев.

Напомним, с 8 января по 30 ноября 2021 года будет перекрыт для ремонта путепровод на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. Автомобилистам предлагают объездные пути – это съезд на проспект Салавата Юлаева и полное его пересечение. Будут установлены временные светофоры.

— Учитывая, что нам предлагается альтернативный вариант объезда, это улица Октябрьской Революции, Посадская, Сун-Ят-Сена, Бакалинская, Кирова, которыми и сейчас активно пользуются автомобилисты. Создастся следующая картина. Все эти улицы не модернизировались в области расширения, а значит не готовы к такой нагрузке авто трафика. Как результат мы получим на ежедневной основе огромные пробки, как на этих улицах, так и на улицах Пугачева, Сочинская, Менделеева, — пишет автор петиции.

По словам мужчины, помимо пробок данное решение в разы ухудшит экологическую обстановку в городе, так как объездные пути и пробки понадобится значительно большее количество топлива.

— Речь не идет о том, что не нужно реконструировать этот путепровод! Обязательно нужно! Но есть другие варианты реализовать данный проект, с менее болезненными последствиями. Помогите мне донести информацию до главы РБ Хабирова Радия Фаритовича, — пишет мужчина.

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