Национальный архив Башкирии опубликовал Календарь памятных дат

В 2018 году республика отметит несколько 100-летних юбилеев.

Национальный архив Республики Башкортостан опубликовал на своем сайте «Календарь знаменательных и памятных дат Республики Башкортостан на 2018 год».

Он посвящен Году добровольца (волонтера) в Российской Федерации, Году семьи в Республике Башкортостан и 100-летию государственной архивной службы Российской Федерации.

В ежегоднике есть юбилейные даты населенных пунктов, крупных предприятий и организаций республики, а также сведения о выдающихся деятелях республики. Он составлен на основе материалов архивных учреждений Башкирии и сведений, полученных из республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, дополнен информацией из энциклопедических, справочных и периодических изданий.

В этом году в Башкирии отметят несколько крупных юбилеев: 5 февраля исполняется 100 лет со дня рождения народного поэта Башкортостана Назара Наджми; 10 апреля 100 лет маршалу авиации Героя Советского Союза Ивана Пстыго, уроженца Архангельского района; 1 июня исполняется 100 лет со дня создания Государственной архивной службы России, 7 сентября исполняется 100 лет со дня рождения известного поэта-песенника Якупа Кулмыя; 5 октября исполняется 75 лет народной артистке СССР Инне Чуриковой, уроженке города Белебея.

В календарь включены и новые памятные даты. Например, 18 июня будет отмечаться День службы военных сообщений, который с этого года установлен указом президента России.