Фестиваль «Река времени» из Башкирии попал в Национальный календарь событий

Фестиваль исторической реконструкции в этом году пройдет 2-3 июня в деревне Десяткино Бирского района.

Первый раз проект был реализован 16 июля 2016 года, а 1-2 июля 2017 года состоялся Второй межрегиональный Фестиваль исторической реконструкции «Река времени». Тогда он собрал около 5000 зрителей. Вход для зрителей был бесплатным, но в этом году планируется брать доступную для всех категорий населения плату за посещение исторических лагерей. В этом году основное направление – 17 век, и фестиваль будет посвящен 350-летию строительства Бирской крепости. Об этом сообщается на сайте Национального календаря событий.