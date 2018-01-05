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Фестиваль «Река времени» из Башкирии попал в Национальный календарь событий
Сюжеты:
Власть без цензурыНаши в ПхенчханеВыборы-2018
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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Фестиваль «Река времени» из Башкирии попал в Национальный календарь событий

Сегодня, 15:33ОбществоРазиф АбдуллинФото: eventsinrussia.com
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