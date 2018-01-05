Фестиваль «Река времени» из Башкирии попал в Национальный календарь событий
- Фестиваль исторической реконструкции «Река времени» признан Национальным событием в области событийного туризма и вошел в Национальный календарь событий России 2018! - сообщила на своей странице Вконтакте сотрудник Конгресс-бюро Башкортостана Елена Арямнова. - И кстати, единственное событие, представляющую нашу республику!
Первый раз проект был реализован 16 июля 2016 года, а 1-2 июля 2017 года состоялся Второй межрегиональный Фестиваль исторической реконструкции «Река времени». Тогда он собрал около 5000 зрителей. Вход для зрителей был бесплатным, но в этом году планируется брать доступную для всех категорий населения плату за посещение исторических лагерей. В этом году основное направление – 17 век, и фестиваль будет посвящен 350-летию строительства Бирской крепости. Об этом сообщается на сайте Национального календаря событий.