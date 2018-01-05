Чего ждет от 2018 года «татарка в Сочи» Гузель Шарафутдинова

Уфимка Гузель Шарафутдинова раскрыла секреты съемок смешных видеороликов про "татарскую маму".

Слава #татаркивсочи пришла к Гузель Шарафутдиновой после публикации ее первого ролика про «татарский акцент», когда она отдыхала на черноморском побережье. На youtube он набрал более семисот тысяч просмотров. С тех пор Гузель сняла несколько десятков коротких смешных видеозарисовок, часть из которых - на татарском языке. У уфимской татарки-в-Сочи появились поклонники не только в Башкортостане, но и далеко за его пределами.

Корреспондент Медиакорсети встретилась с Гузель накануне Нового года, чтобы познакомить читателей со знаменитой татаркой поближе. Мы договорились увидеться и пообщаться в ее студии. Сегодня она - известный в Уфе визажист и женский тренер: проводит семинары для девушек, помогает им «найти себя».

Как вы почувствовали, что стали известны?

Я всегда была активной. С шести лет на сцене танцевала, потом и в колледже, и в институте. Организовывала мероприятия. Когда открыла свой бизнес - мы раскрутили целый бренд, обо мне узнали люди. Мое дело росло, и в Инстаграме было на тот момент уже 20 тысяч подписчиков. Кроме того, я еще и моделью работала около восьми лет. Короче говоря, эта известность не внезапная. Единственное, пожалуй, что я почувствовала: ко мне стали часто подходить люди с просьбой сфотографироваться.

Вы не отказываете им?

Никогда. Правда, я не всегда нарядная, меня часто застают врасплох.

Ваши подписчики в Инстаграм – я наблюдала за комментариями – это очень вовлеченная аудитория. Люди не оставляют под вашими постами пустых, бессмысленных комментариев. Кто-то даже о своей жизни в двух-трех предложениях рассказывает. Это близкие вам люди?

- Я не считаю себя блогером, и я никогда не писала просто так. Всегда стараюсь создавать интересный и важный контент для своих подписчиков. И у людей это находит отклик. Так получилось, что у меня очень много хороших постов - мотивирующих и вдохновляющих. Люди читают, смотрят, и у них даже меняется жизнь, представляете! Кто-то уходит с нелюбимой работы, кто-то открывает свой бизнес.

Мне кажется, если бы я просто выкладывала фотографии, то такого не было бы. Другими словами, дело не в фотографиях, а в текстах. Это люди, похожие на меня. Я верю, что подобное притягивает подобное.

Понятно, бывают случайные люди, которые пишут неприятные вещи. Было такое, что мне писали: «Вы публичный человек, и вы обязаны отвечать достойно на конструктивную критику» и, типа давайте, мы будем хейтить (срамить, очернять, от англ hate (ненавидеть) - прим), а вы будете отвечать. Я на это велась, старалась правильно отвечать. Потом я поняла: это такая же страница, как у Маши и у тети Фроси, и у Миши, почему я к ним не захожу и не пишу, что с ними что-то не так? Во-первых, эту критику я не считаю конструктивной. Если мне что-то не нравится, я пройду мимо. Мне важно мнение близких мне людей, знающих меня, какая я на самом деле. Я уяснила, что это моя, а не общественная страница. Я просто человек. Страничка - это все равно, что дом: ты впускаешь к себе, у тебя намусорили, нагадили и еще сказали, что дом плохой. Зачем я его буду впускать? Я просто закрою дверь.

Гузель Шарафутдинова в жизни и Гузель Шарафутдинова в Инстаграме – насколько они совпадают?

- На 100%. Единственное, я не снимаю видео, как я плачу. Но я никогда не говорю, что я не плачу. Мне бывает и плохо, и больно – это нормально.

Не страшно на аудиторию в 75 тысяч человек настолько оголяться?

- Я уже привыкла. Не страшно. Тем, что я открываюсь, я даю шанс своим читателям открыться. И общение переходит на другой уровень. Манипулятивных движений в сторону подписчиков – «поддержите меня!» – такого нет. Единственное, когда шло голосование (читатели одного из порталов выбирали самую успешную женщину, Гузель вышла сначала на федеральный уровень, и оказалась в итоге в тройке победителей – прим.ред.) – я просила поддержки, и мне было приятно, что мне ее давали. Это было очень круто! Я почувствовала, что у меня прямо отношения с людьми (улыбается).

«Татарка в Сочи»

Близкие, особенно мама, как реагируют на видео?

Она ругается, что я выражаюсь… В целом, близкие делают вид, что они не замечают. Мы дома даже об этом не разговариваем. Моя жизнь не состоит из этого: дома мы говорим о работе, о делах.

Сюжеты… вы говорили, что вы их подслушиваете в повседневной жизни. Как на самом деле это происходит?

- «Татарка в Сочи» - это моя отдушина. Я на этом не зарабатываю. А то, как это приходит... Больше всего «материала» я привожу из глубинки, куда езжу в гости. В центре города редко услышишь такие «перлы». Либо я представляю, как бы отреагировала мама на некоторые ситуации. Часто сюжеты подсказывают подруги.

Про Ольгу Бузову

- Как вы относитесь к Ольге Бузовой и к ее амплуа «дурочки». Это выгодно? Такой образ приносит деньги?

- Я к ней хорошо отношусь. Она много работает и старается. Грустно за нее, потому что ей 30 лет и как она сама говорит – «если не повезло в любви, делай карьеру». Мне кажется, если женщина так рассуждает, то у нее есть обида на мужчин, есть какая-то боль. Почти во всех интервью она плачет, это тоже непросто. С одной стороны, может показаться - это круто, что она такая настоящая, показывает эмоции… Но человек плачет, ему плохо, ему больно! Ее очень много «хейтят», и это очень тяжело. Я это понимаю, когда тебе говорят, что у тебя ничего не получится, и ты идешь. Это сложный путь, и она продолжает идти.

Успешным, молодым, красивым девушкам – легко ли найти женихов? Говорят, в Уфе с этим не очень.

Классных мужчин много и в Уфе, и в Нефтекамске, и в Куяново, и в любом городе Башкирии. Я знакома со многими мужчинами, причем это парни, начиная от двадцати лет, готовые обеспечивать свою семью и родителей. Главный вопрос – почему этот мужчина не находится в пространстве данной конкретной женщины? Большинство девушек придерживаются такого мнения: «Я крутая, все дебилы». Если возле тебя нет нормального мужчины, это у тебя проблемы.

Общение с таким большим количеством людей, даже виртуально, наверняка растрачивает жизненную энергию…

- Очень. И чем ее восстановить - для меня самый большой вопрос. Я все время думаю, как бы ее не сливать. Она однозначно сливается негативом – соответственно, нужно быть на позитиве. Меня наполняют знания о силе рода – эту тему я сейчас подробно изучаю. Поддерживают родственники и любовь: все это наполняет. Сон для меня самое важное. Правильно питаюсь.

А отличное от основной деятельности занятие есть? Кто-то ходит по-скандинавски, например.

Я начала путешествовать. Пока по Башкирии. В январе поеду в Туркестан, в Казахстан, в паломничество.

Успех – что вкладываешь в это понятие?

Успех – это любовь. Способность испытывать безусловную любовь. Можно бесконечно чего-то добиваться, но если нет любви, ничего тебе в итоге не нужно.

Сейчас в процессе налаживания всех этих процессов, да?

Да. Полгода из-за проблем в бизнесе я была в тяжелейшей депрессии. Мне и религия помогала, и целители, ясновидящие, работа с подсознанием, работа с родом, с программами, различные тренинги, работа со своим телом… Были со мной пару человек, которые видели самое дно-днище. Мне было приятно, что вне зависимости от того, какая я и что вокруг меня – они со мной. Добиться стабильности в предпринимательстве очень сложно. И сейчас у меня в голове вопрос – надо ли мне это вообще. Я наигралась, мне было весело, но дальше продолжать в таком духе я точно не хочу, потому у меня были большие планы, но я поняла, что мне они не нужны, что в приоритете все-таки у меня сейчас отношения, семья, любовь.

И под занавес – себе и читателям Медиакорсети пожелания в Новом году.