Британка похудела на пятьдесят семь килограммов, испугавшись высокого риска умереть от осложнений коронавирусной инфекции.

Газета “Известия” сообщает, что до пандемии 46-летняя женщина весила почти сто пятнадцать килограммов. Когда врачи объявили, что лишний вес может привести к осложнениям от коронавирусной инфекции она пришла в ужас и осознала свою уязвимость. Она решила сбросить лишний вес и в качестве мотивации использовала ежедневную статистику. В результате за несколько месяцев британка похудела на пятьдесят семь килограммов.

