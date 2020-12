Накануне, 3 декабря, в правительстве Башкирии состоялось тематическое совещание «Инвестчас». Предприниматель Венер Гимазетдинов рассказал о своих проектах на территории Уфы в надежде получить субсидии и статус инновационного проекта.

Директор компании ООО «Астра» сообщил о строительстве универсального спорткомплекса европейского уровня на бывшей промплощаде в октябрьском районе Уфы. Там появится футбольный манеж и первая в республике крытая ледовая арена, построенная с соблюдением канадских стандартов. – Проект очень любопытный. Предлагаю детально ознакомиться с ним на месте, чтобы рассмотреть, какие меры господдержки мы можем оказать, резюмировал Радий Хабиров.

