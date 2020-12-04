В России расширили варианты использования выплат на улучшение жилищных условий

В России расширили варианты использования выплат на улучшение жилищных условий

Вчера, 15:49ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила расширение вариантов использования выплат в 450 тыс. руб.

Напомним, программа господдержки семей, воспитывающих не менее трех детей и выплачивающих кредит за жилье, была запущена в 2019 году. Если третий или последующий ребенок родился не ранее 2019 года, семья может претендовать на списание ипотечного долга на сумму до 450 тыс. руб. Этот порядок будет касаться многодетных родителей, у которых ребенок родится до конца 2022 года.

Программой воспользовались около 70 тыс. многодетных семей, но более 6 тыс. семей получили отказы, поскольку брали кредиты не только на покупку квартиры, но и на ее ремонт, или не просто на покупку дома, но и на его строительство.

Как сообщает «Российская газета», предполагается внести поправки в законодательство, согласно которым разрешат погашать долги и по таким кредитам. Также предполагается определить перечень лиц, которые могут быть кредиторами по договорам, на погашение которых направляются средства господдержки. Сейчас закон не ограничивает перечень заимодавцев, а некоторые организации предоставляют займы по более высокой процентной ставке по сравнению с банками, что значительно увеличивает затраты семьи. А оплата повышенных процентов может привести к обращению взыскания на заложенное жилье гражданина.

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