В России расширили варианты использования выплат на улучшение жилищных условий

Как сообщает «Российская газета», предполагается внести поправки в законодательство, согласно которым разрешат погашать долги и по таким кредитам. Также предполагается определить перечень лиц, которые могут быть кредиторами по договорам, на погашение которых направляются средства господдержки. Сейчас закон не ограничивает перечень заимодавцев, а некоторые организации предоставляют займы по более высокой процентной ставке по сравнению с банками, что значительно увеличивает затраты семьи. А оплата повышенных процентов может привести к обращению взыскания на заложенное жилье гражданина.