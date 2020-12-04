В одной из деревень в Башкирии ввели карантин по бешенству

На этой территории до выхода отменяющего меры указа, запрещено проводить выставки собак и кошек, продавать животных, вывозить их, а также отлавливать диких животных. Также, согласно документу, в ближайшее время управление ветеринарии должно разобраться в причинах появления смертельного для животных заболевания и организовать мероприятия по его устранению.