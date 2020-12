В одной из деревень в Башкирии ввели карантин по бешенству

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о введении карантина в одном из населенных пунктов республики. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Такие меры должны предотвратить распространение бешенства среди животных. Согласно тексту указа, с 30 ноября на территории личного подсобного хозяйства одного из жителей населенного пункта Азнагулово в Белорецком районе вводится карантин. На этой территории до выхода отменяющего меры указа, запрещено проводить выставки собак и кошек, продавать животных, вывозить их, а также отлавливать диких животных. Также, согласно документу, в ближайшее время управление ветеринарии должно разобраться в причинах появления смертельного для животных заболевания и организовать мероприятия по его устранению.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter