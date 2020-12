Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, в Чечне ограничили доступ на пятничные молитвы в мечетях мужчинам старше 65 лет.

Муфтий республики Салах-хаджи Межиев заявил, что данное решение вынужденное. Мера вводится для того, чтобы не подвергать риску здоровье и жизнь жителей региона, пишет infox.ru. Аналогичный запрет вводился в Чечне весной и был снят в начале лета. Однако для лиц, возраст которых превышал 65 лет, и имеющих хронические заболевания он действовал еще какое-то время.

