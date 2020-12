По данным регионального Минздрава за минувшие сутки 144 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 14 833 человек.

За прошедший день от коронавируса вылечились 76 пациентов. За все время выздоровели 12 287 человек. Также Минздрав сообщает о смерти пациента от коронавируса. В Башкирии уже 87 человек стали жертвами опасного заболевания.

