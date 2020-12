Накануне, 3 декабря, в ГКЗ «Башкортостан» состоялся финал конкурса красоты «Һылыуҡай». За звание башкирской красавицы на кастингах боролись более 200 девушек из разных районов республики и регионов страны. В финал вышли лишь 20 девушек.

Впервые в истории конкурса церемония проходила в режиме онлайн. Первое место заняла 16-летняя Шаура Яхина их города Сибай. Он учится в 10 классе и успевает принимать участие в подобных конкурсах. Красавицей, которая получила гран-при, стала 19-летняя жительница Учалинского района Ляйсан Шугаепова. Главный приз – ключи от автомобиля «Лада» - ей вручил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Известно, что красавица работает в Учалинской филармонии.

