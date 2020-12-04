В Башкирии объекты культурного наследия могут потерять охраняемый статус

По словам руководителя местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и члена СПЧ при главе Башкирии Эльзы Маулимшиной, законопроект предусматривает сокращение сроков включения объекта культурного наследия в соответствующий реестр. То есть, если до июля следующего года объект не будет занесен в реестр, то он потеряет статус охраняемого объекта.