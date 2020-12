В Башкирии объекты культурного наследия могут потерять охраняемый статус

Накануне, 3 декабря, комитет Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту, рассмотрели проект об изменении регионального закона «Об объектах культурного наследия народов РБ».

По словам руководителя местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и члена СПЧ при главе Башкирии Эльзы Маулимшиной, законопроект предусматривает сокращение сроков включения объекта культурного наследия в соответствующий реестр. То есть, если до июля следующего года объект не будет занесен в реестр, то он потеряет статус охраняемого объекта. Помимо этого, в рамках законопроекта предусмотрено расширение полномочий для муниципалитетов. Они смогут самостоятельно рассматривать вопросы о включении строений и памятников природы в перечень объектов культурного наследия. По словам правозащитницы, ранее такие полномочия имели лишь застройщики и Верховный суд. — Таким образом, созданная в конце октября 2019 года при Горсовете Уфы «Рабочая группа по вопросу сохранения исторического облика города и привлечения инвестиций в реставрацию памятников архитектуры» за прошедший год вместо реальной работы с инвесторами, вместо реального сохранения исторического облика столицы нашей республики, подготовила поправки в федеральный и республиканский закон суть которых - уничтожить наши объекты культурного наследия, — говорит Эльза Маулимшина. По итогам рассмотрения законопроекта комиссией, он был отправлен на доработку. Как сообщил Mkset депутат Госсобрания-Курултая Ринат Зайнуллин, меры, предложенные депутатами на обсуждение, были направленны на сохранение исторического облика города и привлечение инвестиций в реставрацию объектов культурного наследия. — По моему личному мнению, это концепция, которая по сути должна прорабатываться в рамках круглого стола или в рамках экспертного совета Госсобрания. И только затем обсуждаться, как законопроект, — отметил депутат.

