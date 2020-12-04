В Башкирии до конца 2020 года примут закон о поддержке самозанятых

В Башкирии до конца 2020 года примут закон о поддержке самозанятых

Вчера, 11:59ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Депутаты Госсобрания планируют до конца 2020 года принять изменения в отдельные законодательные акты РБ. Они направлены на поддержку самозанятых граждан.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, законопроект нацелен на уравнивание условий для самозанятых с представителями малого и среднего предпринимательства. А именно, после принятия изменений самозанятые смогут пользоваться кредитно-гарантийной поддержкой, участвовать в льготных лизинговых программах, получать образовательные услуги.

– Государственная поддержка станет экономическим стимулом для более активного вовлечения самозанятых граждан в легальную предпринимательскую деятельность. Те, кто работает «на себя», смогут получить льготы, стать полноправными предпринимателями, — отметил Толкачев.

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