В Башкирии до конца 2020 года примут закон о поддержке самозанятых

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, законопроект нацелен на уравнивание условий для самозанятых с представителями малого и среднего предпринимательства. А именно, после принятия изменений самозанятые смогут пользоваться кредитно-гарантийной поддержкой, участвовать в льготных лизинговых программах, получать образовательные услуги.