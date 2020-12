Сегодня, 4 декабря, на V Общероссийском юридическом форуме «Конституция-2020: эволюция публичной власти» в Уфе представили первую в стране книгу с основными законами по QR-коду.

В правительстве республики заявили, что данный интерактивный проект позволит любому жителю страны просматривать актуальную версию конституции при помощи своего смартфона. QR-коды будут отпечатаны на стендах. Их установят в офисах МФЦ, вузах республики, остановках общественного транспорта и других социальных объектах. Но прежде всего QR-код появится в Конституционном суде республики.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter