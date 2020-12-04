«Продукт Башкортостана» продолжает сотрудничество с торговой сетью «Ашан»

«Подобные деловые встречи позволяют нашим товаропроизводителям познакомиться со стандартами качества, ассортиментной политикой торговых организаций, — отметил министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев, обращаясь с приветственным словом к участникам конференции, — ключевая цель таких мероприятий — это увеличение представленности республиканских производителей на полках региональных и федеральных торговых сетей. Это, в свою очередь, позволяет повысить интерес к локальным брендам и узнаваемость продукции местных производителей среди покупателей республики».