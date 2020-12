«Продукт Башкортостана» продолжает сотрудничество с торговой сетью «Ашан»

Сегодня, 3 декабря, на выставочной площадке ВДНХ-Экспо состоялась торгово-закупочная конференция с участием республиканских производителей-дипломантов проекта «Продукт Башкортостана» и представителей федеральной торговой сети «Ашан».

Сегодня, 3 декабря, на выставочной площадке ВДНХ-Экспо состоялась торгово-закупочная конференция с участием республиканских производителей-дипломантов проекта «Продукт Башкортостана» и представителей федеральной торговой сети «Ашан». «Подобные деловые встречи позволяют нашим товаропроизводителям познакомиться со стандартами качества, ассортиментной политикой торговых организаций, — отметил министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев, обращаясь с приветственным словом к участникам конференции, — ключевая цель таких мероприятий — это увеличение представленности республиканских производителей на полках региональных и федеральных торговых сетей. Это, в свою очередь, позволяет повысить интерес к локальным брендам и узнаваемость продукции местных производителей среди покупателей республики». В работе конференции приняли участие более 40 предприятий, среди которых производители молочной продукции, кондитерских изделий, рыбных деликатесов, мяса, воды, меда и продукции пчеловодства. «Интерес к республиканской продукции постоянен, некоторые местные производители уже зашли в торговую сеть и заняли прочную позицию среди поставщиков. На сегодняшний день 39 башкирских товаропроизводителей поставляют свою продукцию в Ашан», — отметил директор гипермаркета «Ашан Сити» Камиль Таишев. В ходе конференции ритейлеры и производители проработали вопросы возможности сотрудничества по конкретным видам товаров, обсудили объемы и сроки поставок. Следующим этапом работы станет аудит производства, лабораторные испытания и проверка разрешительной документации. С предприятиями, которые соответствуют требованиям торговой сети «Ашан» будут заключены договора.

