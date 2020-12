«Россети» и ЕАБР будут развивать внешнеэкономическую деятельность в странах ЕАЭС

Электросетевое предприятие «Россети» заключило договор о стратегическом сотрудничестве с Евразийским банком. Стороны намерены развивать внешнеэкономическую деятельность в государствах, участвующих в Евразийском банке развития (ЕАБР).

Свои подписи на бумагах поставили первый заместитель гендиректора «Россетей» Александр Зарагацкий, а также зампредседателя правления ЕАБР Амангельды Исенов, сообщают «Новые известия». Российский энергохолдинг совместно с представителями банка будет исследовать и оценивать инвестиционный потенциал территорий, которые для «Россетей» целевые. Кроме этого, стороны оценят привлекательность ряда инвестпроектов по направлению «электроэнергетика» с экономической точки зрения. «Мощная трансграничная инфраструктура, а также претворение в жизнь совместных проектов в сфере энергетики и цифровой трансформации формируют большой потенциал для укрепления социально-экономических связей на евразийском пространстве», — подчеркнул Александр Зарагацкий. В свою очередь представитель банка заявил, что они готовы на 100% финансировать проекты «Россетей», которые будут исполняться на территории Евразийского экономического союза. При этом «Россети» пообещали изучить идеи, находящиеся в разработке у ЕАБР. Результат своего сотрудничества стороны видят в росте экспорта несырьевых товаров. Указывается, что это отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», запущенного в 2019 году, который предполагает повышение конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках.

