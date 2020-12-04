«Россети» и ЕАБР будут развивать внешнеэкономическую деятельность в странах ЕАЭС

Свои подписи на бумагах поставили первый заместитель гендиректора «Россетей» Александр Зарагацкий, а также зампредседателя правления ЕАБР Амангельды Исенов, сообщают «Новые известия».
Российский энергохолдинг совместно с представителями банка будет исследовать и оценивать инвестиционный потенциал территорий, которые для «Россетей» целевые. Кроме этого, стороны оценят привлекательность ряда инвестпроектов по направлению «электроэнергетика» с экономической точки зрения.
«Мощная трансграничная инфраструктура, а также претворение в жизнь совместных проектов в сфере энергетики и цифровой трансформации формируют большой потенциал для укрепления социально-экономических связей на евразийском пространстве», — подчеркнул Александр Зарагацкий.
В свою очередь представитель банка заявил, что они готовы на 100% финансировать проекты «Россетей», которые будут исполняться на территории Евразийского экономического союза. При этом «Россети» пообещали изучить идеи, находящиеся в разработке у ЕАБР.
Результат своего сотрудничества стороны видят в росте экспорта несырьевых товаров. Указывается, что это отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», запущенного в 2019 году, который предполагает повышение конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках.