По данным синоптиков Башгидрометцентра сегодня, 3 декабря, в республике похолодает до -28 градусов. Такая температура будет держаться преимущественно ночью. Днем будет не менее холодно. Синоптики обещают понижение до -10,-15, местами до -20 градусов.

В ближайшие три дня осадков по республике не ожидается. Также синоптики предсказывают ежедневный туман в отдельных районах республики. Ветер холодный и слабый. В выходные температура существенно не изменится. Ночью снова ударят морозы до -23,-28 градусов, днем -9,-14 градусов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter