Минздрав Башкирии назвал районы, где чаще всего заражаются коронавирусом

В Башкирии за минувшие сутки 144 человека получили положительные тесты на наличие коронавируса. Выяснилось, в каком районе больше всего заболевших.

Так, по данным Минздрава, за минувшие сутки больше всего людей заразились в Белебеевском районе – 37 человек. Почти в три раза меньше в Уфе – 13 человек. В Салавате зафиксировано 11 заболевших. На одного меньше в Туймазинском районе. От пяти до девяти зараженных в сутки в Мелеузовском районе, городе Октябрьском, Альшеевском, Стерлитамакском и Татышлинском районах, а также в городе Стерлитамак. Менее пяти заболевших в Бирском, Давлекановском, Ишимбайском, Архангельском, Мишкинском, Бижбулякском, Бураевском, Ермекеевском, Янаульском, Аургазинском, Буздякским, Дюртюлинском и Уфимском районах, а также в Нефтекамске и Кумертау.

