Минздрав Башкирии назвал районы, где чаще всего заражаются коронавирусом

Так, по данным Минздрава, за минувшие сутки больше всего людей заразились в Белебеевском районе – 37 человек. Почти в три раза меньше в Уфе – 13 человек. В Салавате зафиксировано 11 заболевших. На одного меньше в Туймазинском районе.