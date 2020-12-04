Минздрав Башкирии назвал районы, где чаще всего заражаются коронавирусом

Минздрав Башкирии назвал районы, где чаще всего заражаются коронавирусом

Вчера, 14:54ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии за минувшие сутки 144 человека получили положительные тесты на наличие коронавируса. Выяснилось, в каком районе больше всего заболевших.

Так, по данным Минздрава, за минувшие сутки больше всего людей заразились в Белебеевском районе – 37 человек. Почти в три раза меньше в Уфе – 13 человек. В Салавате зафиксировано 11 заболевших. На одного меньше в Туймазинском районе.

От пяти до девяти зараженных в сутки в Мелеузовском районе, городе Октябрьском, Альшеевском, Стерлитамакском и Татышлинском районах, а также в городе Стерлитамак.

Менее пяти заболевших в Бирском, Давлекановском, Ишимбайском, Архангельском, Мишкинском, Бижбулякском, Бураевском, Ермекеевском, Янаульском, Аургазинском, Буздякским, Дюртюлинском и Уфимском районах, а также в Нефтекамске и Кумертау.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы