МЧС Башкирии сообщил, что завтра, 5 декабря, на территории республики ожидается туман. Видимость при этом будет 500 метров и менее.

МЧС советует жителям Башкирии быть внимательными и осторожными. Напомним, ранее синоптики сообщали, что в выходные ожидаются морозы. Ночью температура воздуха опустится до -23…-28 градусов. Днём столбик термометра покажет -9…-14 градусов. Синоптики также предупредили о тумане в некоторых частях республики. А вот осадки в выходные дни не ожидаются.

