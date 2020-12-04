Хабиров подписал указ об увековечивании имени Ульфата Мустафина

Хабиров подписал указ об увековечивании имени Ульфата Мустафина

Вчера, 18:02ОбществоАнна КононоваPhoto: Администрация Уфы
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увековечивании памяти мэра Уфы Ульфата Мустафина, который скончался в конце октября от коронавируса.

Согласно указу, правительству Башкирии поручено учредить ежегодную республиканскую премию имени Ульфата Мансуровича Мустафина в сфере благоустройства муниципальным образованиям РБ по реализации лучших инициатив по развитию общественных пространств. Кроме того, его памяти посвятят ежегодные международные турниры по волейболу среди юношей и девушек. Строящемуся Центру волейбола в Калининском районе Уфы присвоят имя Ульфата Мустафина.

Радий Хабиров предложил администрации Чекмагушевского района установить мемориальную доску в школе села Старобаширово, где учился Мустафин, а также назвать одну из улиц села Чекмагуш в память о нём.

Правительство республики должно определить объем и источники финансирования для реализации указа.

Напомним, Ульфат Мустафин скончался 29 октября от коронавируса, ровно через два года после назначения на должность главы администрации Уфы. 31 октября его похоронили на малой родине в Чекмагушевском районе Башкирии. Позже Общественная палата республики предложила присвоить одной из улиц Уфы имя Ульфата Мустафина.

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