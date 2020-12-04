Хабиров подписал указ об увековечивании имени Ульфата Мустафина

Напомним, Ульфат Мустафин скончался 29 октября от коронавируса, ровно через два года после назначения на должность главы администрации Уфы. 31 октября его похоронили на малой родине в Чекмагушевском районе Башкирии. Позже Общественная палата республики предложила присвоить одной из улиц Уфы имя Ульфата Мустафина.