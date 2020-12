Хабаровский губернатор: я сторонник безналоговой экономики на Дальнем Востоке

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев начал продвигать безналоговую экономику на Дальнем Востоке.

Transsibinfo.com пишет, что Дегтярев акцентировал внимание на сложностях при реализации этой задачи. Так, в Приморье или Челябинской области, где установлен один процент налогообложения по ЕНВД, совершенно другие бюджетная и расходная части в сравнении с Хабаровским краем. Вместе с тем региональный руководитель пообещал активно развивать это направление. С самого начала своей деятельности в должности губернатора Дегтярев уменьшил транспортный налог — один из самых высоких среди всех субъектов ДФО. Снижение этого показателя было осуществлено через сокращение аппаратных расходов в Хабаровском крае. Отмечается, что, со слов губернатора, посредством снижения чиновничьих расходов уменьшились потребности на полмиллиарда рублей. Эта сумма в полной мере покрыла выпадающую доходную часть. Проект одобрила Госдума, и налог снизили. На данный момент необходима детальная проработка вопроса, отметил Дегтярев.

