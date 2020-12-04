Хабаровский губернатор: я сторонник безналоговой экономики на Дальнем Востоке

Хабаровский губернатор: я сторонник безналоговой экономики на Дальнем Востоке

Вчера, 15:04ОбществоPhoto: youtube.com
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев начал продвигать безналоговую экономику на Дальнем Востоке.

Transsibinfo.com пишет, что Дегтярев акцентировал внимание на сложностях при реализации этой задачи. Так, в Приморье или Челябинской области, где установлен один процент налогообложения по ЕНВД, совершенно другие бюджетная и расходная части в сравнении с Хабаровским краем.

Вместе с тем региональный руководитель пообещал активно развивать это направление. С самого начала своей деятельности в должности губернатора Дегтярев уменьшил транспортный налог — один из самых высоких среди всех субъектов ДФО. Снижение этого показателя было осуществлено через сокращение аппаратных расходов в Хабаровском крае.

Отмечается, что, со слов губернатора, посредством снижения чиновничьих расходов уменьшились потребности на полмиллиарда рублей. Эта сумма в полной мере покрыла выпадающую доходную часть. Проект одобрила Госдума, и налог снизили. На данный момент необходима детальная проработка вопроса, отметил Дегтярев.

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