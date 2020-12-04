Хабаровский губернатор: я сторонник безналоговой экономики на Дальнем Востоке

Вместе с тем региональный руководитель пообещал активно развивать это направление. С самого начала своей деятельности в должности губернатора Дегтярев уменьшил транспортный налог — один из самых высоких среди всех субъектов ДФО. Снижение этого показателя было осуществлено через сокращение аппаратных расходов в Хабаровском крае.