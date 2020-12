Главный госавтоинспектор республики предупредил жителей Башкирии о приближающихся рейдах. Водителям следует быть наиболее внимательными на дорогах уже в эти выходные.

По словам Динара Гильмутдинова, рейды проводятся для улучшения дисциплины водителей. Это должно привести к уменьшению количества ДТП. В связи с проверками автомобилистов на дорогах могут образоваться заторы. Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров обрушился с критикой из-за ситуации на дорогах республики. Он вновь указал Минтрансу на большое количество смертей в ДТП, отметив, что люди гибнут не от плохих дорог. — У нас уроды. Один раз пьяный сел, другой раз, убил ребенка, отметил он.

