Глава Башкирии поддержал строительство придорожного комплекса за 130 млн рублей

Глава Башкирии поддержал строительство придорожного комплекса за 130 млн рублей

Вчера, 14:52ОбществоАнна КононоваPhoto: Сайт главы Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал инициативу построить придорожный комплекс на автодороге Уфа–Инзер–Белорецк в Архангельском районе республики. В проект инвестируют 130 миллионов рублей.

С инициативой строительства придорожного комплекса выступил директор ООО «Ҡурай» Тимергали Уразгулов. Он планирует вложить в проект собственные средства в 130 миллионов рублей. Благодаря этому в районе создадут 85 новых рабочих мест.

Фирма уже проводит проектно-изыскательские работы на арендованном участке. С управлением дорожного хозяйства республики предварительно согласовали подъездные пути. Создание самого комплекса запланировано на февраль–март следующего года.

Компания предложила включить инвест проект в число приоритетных и выделить бюджетные средства на возмещение части затрат на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры.

На этой трассе очень мало современных придорожных объектов. Поэтому её надо оживлять, чтобы у путешественников было место, где можно остановиться и с комфортом отдохнуть перед дальней дорогой. Проект поддержим, сказал Радий Хабиров.

Напомним, ранее компания «ТракДетальОкт» выступила инвестором в строительстве придорожного сервиса вдоль трассы М-5 на территории города Октябрьский. Она планирует вложить около 50 миллионов рублей. В новый комплекс войдут кафе, станция технического обслуживания и автостоянка.

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