Глава Башкирии поддержал строительство придорожного комплекса за 130 млн рублей

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал инициативу построить придорожный комплекс на автодороге Уфа–Инзер–Белорецк в Архангельском районе республики. В проект инвестируют 130 миллионов рублей.

С инициативой строительства придорожного комплекса выступил директор ООО «Ҡурай» Тимергали Уразгулов. Он планирует вложить в проект собственные средства в 130 миллионов рублей. Благодаря этому в районе создадут 85 новых рабочих мест. Фирма уже проводит проектно-изыскательские работы на арендованном участке. С управлением дорожного хозяйства республики предварительно согласовали подъездные пути. Создание самого комплекса запланировано на февраль–март следующего года. Компания предложила включить инвест проект в число приоритетных и выделить бюджетные средства на возмещение части затрат на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры. На этой трассе очень мало современных придорожных объектов. Поэтому её надо оживлять, чтобы у путешественников было место, где можно остановиться и с комфортом отдохнуть перед дальней дорогой. Проект поддержим, сказал Радий Хабиров. Напомним, ранее компания «ТракДетальОкт» выступила инвестором в строительстве придорожного сервиса вдоль трассы М-5 на территории города Октябрьский. Она планирует вложить около 50 миллионов рублей. В новый комплекс войдут кафе, станция технического обслуживания и автостоянка.

Related news: В Башкирии инвестор вложит 50 млн рублей на строительство придорожного комплекса

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter