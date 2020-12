Дегтярев помог с пандусом хабаровской организации «Стимул»

Вмешательство главы Хабаровского края Михаила Дегтярева помогло решить проблему с пандусами в Хабаровской организации поддержки инвалидов «Стимул».

"Здесь люди с ограниченными возможностями. А пандуса элементарно нет. Мы должны их в этом вопросе поддержать", – сказал Дегтярев, информирует khabarovsk.md. С приходом нового главы региона местные власти начали относиться к людям с ограниченными возможностями как подобает в западных странах и центральных регионах России. Еще 8 октября президент АНО ХОПИ «Стимул» Анна Цыбина публично рассказала, с какими проблемами столкнулась она и ее единомышленники. В частности, когда организации предоставили помещение, оказалось, что оно не оборудовано пандусом, а главная дверь и вовсе требовала замены. Когда об этом узнал Дегтярев, он напрямую обратился к главе города, и проблему общества инвалидов удалось решить очень быстро. Отметим, что 3 декабря в мире отмечается День людей с ограниченными возможностями здоровья. Согласно статистике, в регионе живет почти 71 тыс. человек с инвалидностью.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter