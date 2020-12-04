Дегтярев помог с пандусом хабаровской организации «Стимул»

Еще 8 октября президент АНО ХОПИ «Стимул» Анна Цыбина публично рассказала, с какими проблемами столкнулась она и ее единомышленники. В частности, когда организации предоставили помещение, оказалось, что оно не оборудовано пандусом, а главная дверь и вовсе требовала замены.