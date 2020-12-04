5249 участников, 651 проект, 300 прототипов: итоги программы КЛИК

В рамках программы КЛИК участники могли изучить 90 тем по 3 основным модулям: методология и технологии управления, основанного на данных; управление продуктами и проектами; нормативно-правовые основы цифровой трансформации. В течение 8 недель пользователи проходили обучение по базовой части, которая составляет 58 часов, а также вариативной части, которая насчитывает 122 часа. Каждый слушатель выбрал вариативные темы не менее чем на 50 часов, так как общий объем программы рассчитан на 108 часов. При регистрации на программу слушатели в профиле отмечали трек, который для них является приоритетным: «Chief Data Officer — управление, основанное на данных» или «Дата-аналитик — технический архитектор цифровых решений». Исходя из этого формировалась индивидуальная образовательная траектория. Самыми популярными за 7 недель обучения стали темы: программные средства для прикладного статистического анализа, интернет вещей, цифровая трансформация малого и среднего предпринимательства, центр управления регионом, азы data-science: практический подход к машинному обучению.