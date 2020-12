5249 участников, 651 проект, 300 прототипов: итоги программы КЛИК

Университет Иннополис и Университет 2035 завершили программу развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики КЛИК. Больше всего участников среди регионов представили Ростовская область и Татарстан, среди госкомпаний — Почта России и Аэрофлот, среди федеральных органов власти — Росстат и Минэкономразвития РФ.

В рамках программы КЛИК участники могли изучить 90 тем по 3 основным модулям: методология и технологии управления, основанного на данных; управление продуктами и проектами; нормативно-правовые основы цифровой трансформации. В течение 8 недель пользователи проходили обучение по базовой части, которая составляет 58 часов, а также вариативной части, которая насчитывает 122 часа. Каждый слушатель выбрал вариативные темы не менее чем на 50 часов, так как общий объем программы рассчитан на 108 часов. При регистрации на программу слушатели в профиле отмечали трек, который для них является приоритетным: «Chief Data Officer — управление, основанное на данных» или «Дата-аналитик — технический архитектор цифровых решений». Исходя из этого формировалась индивидуальная образовательная траектория. Самыми популярными за 7 недель обучения стали темы: программные средства для прикладного статистического анализа, интернет вещей, цифровая трансформация малого и среднего предпринимательства, центр управления регионом, азы data-science: практический подход к машинному обучению. Полученные теоретические знания команды применяли при разработке и защите собственных проектов. Всего команды представили 651 цифровой проект, 300 из которых доведены до стадии прототипа. Организаторы и эксперты программы выделили десять лучших команд, которые были выбраны по критериям социальной и экономической значимости: — Территориальные фонды обязательного медицинского страхования Свердловской области и Тюменской области: «Формирование персональных рекомендаций по своевременному обращению за профилактической медицинской помощью»; — МЧС РФ: «Система автоматизированной обработки данных о выездах на пожары»; — Команда органов власти и муниципалитетов Калининградской области: «Автоматизация единой диспетчерской службы в рамках создания Единого ситуационного центра муниципального образования города Советска Калининградской области»; — Почта России: «”КИП 2.0”, контроль и отслеживание транспорта — телеметрия»; — Росстат: «Пространственно-динамическая модель определения приоритетов финансирования отраслей бюджетной сферы»; — Федеральная налоговая служба: «Прогнозирование макроэкономических показателей в регионах РФ на основе данных контрольно-кассовой техники»; — Башкирский медуниверситет: «IT-маршрутизация пациентов с болезнями системы кровообращения на примере Республики Башкортостан»; — Минцифры РФ: «КЛИК_app. Вариант развития сервиса "Активный гражданин" или standalone application»; — Минэкономразвития РФ: «Создание аналитического модуля к информационной системе мониторинга качества предоставления госуслуг населению»; — Управление информационных технологий и связи исполнительного комитета г. Казани: «Бесплатный беспроводной доступ к сети интернет в общественных пространствах Казани»; — Территориальные фонды обязательного медицинского страхования Хакасии, Тывы, Сахалинской, Омской и Белгородской областей: «Модернизация системы расчёта численности неработающего населения в рамках мероприятий по расчету платежа на неработающее население в сфере ОМС». Из всех участников, прошедших обучение, 85 % — сотрудники органов власти, 15 % — работников госкорпораций. Больше всего проектов среди компаний представили 845 участников из Почты России — 109. 22 проекта разработали 124 сотрудника Аэрофлота, 13 проектов — 66 сотрудников Камаза, 30 проектов представлены 281 сотрудником Трансмашхолдинга, 11 — показали 65 сотрудников группы компаний «Содружество». Среди регионов активнее всех оказалась Ростовская область — 299 участников, далее следуют Республика Татарстан — 190, Республика Крым — 185, Санкт-Петербург — 180, Калининградская область — 169. Программа развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики КЛИК реализуется Университетом 2035 совместно с Университетом Иннополис в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Разработка и реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки трудоспособного населения, управленцев и команд CDO-менеджеров осуществляется в соответствии с требованиями цифровой экономики. Программа КЛИК реализуется при поддержке Министерством экономического развития РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ при участии Агентства стратегических инициатив. От эффективного решения вас отделяет ОДИН КЛИК http://clickcdo.ru/

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter