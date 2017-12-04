Власти Башкирии попросят банки рефинансировать кредиты обманутых дольщиков

Совещание в правительстве пройдет сегодня.

Правительство Башкирии планирует провести совещание с банками, посвященное снижению кредитной нагрузки на обманутых дольщиков, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». Информированный источник издания сообщил, что в правительстве планируют обсудить возможность снижения для таких дольщиков ставок по ипотечным кредитам или рефинансирование кредитов. По данным издания, совещание должно пройти сегодня. Дольщики на совещание не приглашены.