В воскресенье жители Москвы наблюдали суперлуние

Третьего декабря жители и гости Москвы получили возможность увидеть природное явление суперлуние.

В этот день Луна подошла к Земле на максимально близкое расстояние к 18 часам 49 минутам. Об этом пишет портал dni.ru.

Луна оставалась над южным горизонтом до утра понедельника. В указанный промежуток времени спутник Земли казался на 14% больше и на 30% ярче. Последнее в уходящем году суперлуние стало самым красивым и зрелищным.