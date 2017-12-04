В воскресенье жители Москвы наблюдали суперлуние

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Третьего декабря жители и гости Москвы получили возможность увидеть природное явление суперлуние.
В этот день Луна подошла к Земле на максимально близкое расстояние к 18 часам 49 минутам. Об этом пишет портал dni.ru.
Луна оставалась над южным горизонтом до утра понедельника. В указанный промежуток времени спутник Земли казался на 14% больше и на 30% ярче. Последнее в уходящем году суперлуние стало самым красивым и зрелищным.
Отметим, что в следующий раз Луна приблизится максимально к Земле в ночь на второе января 2018 года.
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