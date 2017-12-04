В Уфе прошел первый открытый чемпионат по киберспорту Башкирии

В программе было пять дисциплин.

3 декабря в уфимском Конгресс-холле ESF of the Republic of Bashkortostan и министерство по молодежной политике и спорту Башкирии успешно провели Первый чемпионат по компьютерному спорту республики.

Заявки на участие отправили более 200 команд из Уфы, Стерлитамака, Салавата, Бирска, Белорецка, Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Перми, Челябинска, Сыктывкара и других городов.

В программу Чемпионата Республики Башкортостан вошли пять основных дисциплин: Hearthstone, FIFA 18, Counter-Strike: Global Offensive, Dota2 и Tekken 7.

Соревнования такого масштаба для любителей компьютерных игр в Республике Башкортостан проводятся впервые. Начиная с ноября, киберспортсмены проходили жесткий отбор, а самые лучшие сразились в ярком Гранд-финале в это воскресенье.

Как оказалось — Конгресс-холл прекрасно подходит для проведения подобных мероприятий, никакая киберарена в Уфе просто не нужна. Торговцы гик-атрибутикой легко расположились на первом этаже, без всякой давки и столпотворений. Игрушки, плакаты, кружки, значки, наклейки и многое-многое другое для всех фанатов компьютерных игр, кинематографа и комиксов.

Финалы дисциплин транслировались в главном зале, так что проблем с местом не было. Зато, были небольшие проблемы с количеством зрителей, их было не так много, как хотелось бы. Либо уфимцы не заинтересованы в киберспорте, либо организаторы не лучшим образом провели анонсирующие действия.

Для комментаторов дисциплин были организованы комфортные условия, даже хромакея не пожалели.

С технической стороны мероприятие прошло довольно гладко, если не считать небольших перебоев с трансляцией для зрителей в зале, во время финала Hearthstone. К счастью, неполадки быстро исправили.

Фото: Владимир Скрипник

В финале дисциплины Fifa 2018 внезапно появился профессиональный киберспортсмен Роберт Ufenok Фахретдинов, а внимательный судья следил, чтобы ни у кого не скользили пальцы. Как и следовало ожидать, Уфенок одержал победу.

Финал Tekken 7 получился самым зрелищным, но при этом и самым коротким. Всего несколько боев понадобилось киберспортсмену для победы над противником.