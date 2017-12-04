В России появится новый праздник "День добровольца"

Документ принят в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года, в которой эту дату объявляют Международным днем добровольца во имя экономического и социального развития.

Президент РФ Владимир Путин учредил новый праздник – «День добровольца», который будет отмечаться 5 декабря. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Впервые праздник отметят уже завтра.