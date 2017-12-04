В России появится новый праздник "День добровольца"

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Документ принят в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года, в которой эту дату объявляют Международным днем добровольца во имя экономического и социального развития.
Президент РФ Владимир Путин учредил новый праздник – «День добровольца», который будет отмечаться 5 декабря. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Впервые праздник отметят уже завтра.
Напомним, что Россия впервые вошла в десятку стран по числу волонтеров в 2012 году. С тех пор количество регулярно растет. Если в 2015 году насчитывалось 1,97 млн волонтеров, то в 2016 году – уже 5,28 млн человек.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей