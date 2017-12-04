Талгат Таджуддин высказался об однополых браках на Западе

Верховный муфтий заявил, что это явление однозначно приведет к уничтожению личности человека.

Глава Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин прокомментировал тенденцию на узаконивания однополых браков с странах Европы. Об этом сообщило ТАСС.

- Мы не можем брать пример с таких извращений, которые мы видим на Западе, - процитировало ТАСС слова Талгата Таджуддина. - Изменение пола под соусом того, что это проявление демократии или уважение личности - это уничтожение личности и извращение судеб человечества.

Талгат Таджуддин заявил, что в России все представители традиционных конфессий поддерживают духовно-нравственные основы, которые веками сохранялись предками.