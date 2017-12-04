Пассажиры рейса Москва – Беслан спасли жизнь ребенка

На борту самолета лоукостера «Победа», который совершал полет из Москвы в Беслан, пассажиры спасли жизнь внезапно потерявшему сознание мальчику.

Ребенок терял сознание на протяжении всего полета, пассажиры проводили реанимационные мероприятия, пишут Dni.ru. После того, как борт совершил посадку, мальчика передали медикам и доставили в больницу.