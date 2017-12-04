На Кубани умерла легендарная советская летчица Марина Попович
Сегодня, 14:33Общество
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В одной из больниц Краснодарского края ушла из жизни военный пилот Марина Попович.
Летчице было 86 лет. Об этом пишет портал dni.ru.
За свою карьеру Попович достигла звания летчик‐испытатель первого класса. Она вошла в историю как первая женщина-пилот, преодолевшая звуковой барьер на реактивном истребителе МиГ-21. Вслед за этим за ней закрепилось прозвище Мадам МиГ.
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