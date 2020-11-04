В Минздраве Башкирии дали разъяснения о формировании иммунитета после коронавируса

В Минздраве Башкирии дали разъяснения о формировании иммунитета после коронавируса

Вчера, 10:22ОбществоТатьяна МайороваPhoto: pixabay.com
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин прокомментировал информацию о развитии иммунитета у людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией.

Накануне, 3 ноября, в ходе брифинга, посвященного ситуации с распространением коронавируса в Башкирии, глава регионального Минздрава Максим Забелин сообщил, как формируется иммунитет к новой коронавирусной инфекции Covid-19.

По его словам, после выздоровления от коронавируса у человека формируется иммунитет, который способен сохраниться около полугода.

Некоторые специалисты считают, что возможно повторное заражение коронавирусом. Однако наличие антител в организме, как правило, значительно снижает вероятность нового заболевания.

При этом стоит отметить, что у доноров плазмы несколько снижается концентрация антител в организме

- Наивысшая концентрация антител бывает в начале болезни, со временем происходит их уменьшение, что вполне естественно. При этом соблюдение санитарно-эпидемиологических требований – это основа профилактики заражения, — уточнил Максим Забелин.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, накануне в Башкирии за сутки было зафиксировано 95 новых носителей коронавируса. Всего с марта число инфицированных жителей республики уже превысило 11 тысяч человек.

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