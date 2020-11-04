В Башкирии медики пожаловались на чрезмерный график работы

В Башкирии медики пожаловались на чрезмерный график работы

Вчера, 10:58ОбществоТатьяна МайороваPhoto: pixabay.com
Работники одной из уфимских поликлиник заявили, что их заставляют работать семь дней в неделю по 9 часов.

В Республиканском профсоюзе работников здравоохранения рассказали о результатах рассмотрения жалобы, поступившей от работников одной из поликлиник Уфы.

По словам заявителей, медики пожаловались, что им приходится работать практически без выходных сверхурочно, по девять с лишним часов в сутки. Даже в условиях пандемии они посчитали такой режим работы чрезмерным.

С жалобами обратились врачи и медсестры поликлиники, попросившие профсоюз помочь привести в соответствие с законом приказ Минздрава РБ, изданный в конце октября. Данным документом в медицинских учреждениях первичного звена устанавливался семидневный режим работы в связи с большим наплывом пациентов.

Как пояснили в организации, вышедший в конце октября приказ Минздрава РБ устанавливает для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, семидневный режим работы.

- При реализации приказа Минздрава администрации поликлиник, тем не менее, должны руководствоваться Трудовым кодексом, в котором отмечено, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов, а работа в выходные дни должна оплачиваться в двойном размере, - отметил председатель рескома профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин.

Он напомнил, что сейчас медицинские работники самоотверженно трудятся с огромными нагрузками и нуждаются в отдыхе. Иначе процент заболеваемости среди них будет стремительно расти. Разъяснения по этому поводу были разосланы во все медицинские учреждения Башкирии.

Медикам, которые столкнулись с нарушениями своих прав, в профсоюзе посоветовали звонить на горячую линию рескома профсоюза по телефону: 8-987-045-24-88.

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