В Башкирии медики пожаловались на чрезмерный график работы

Работники одной из уфимских поликлиник заявили, что их заставляют работать семь дней в неделю по 9 часов.

В Республиканском профсоюзе работников здравоохранения рассказали о результатах рассмотрения жалобы, поступившей от работников одной из поликлиник Уфы. По словам заявителей, медики пожаловались, что им приходится работать практически без выходных сверхурочно, по девять с лишним часов в сутки. Даже в условиях пандемии они посчитали такой режим работы чрезмерным. С жалобами обратились врачи и медсестры поликлиники, попросившие профсоюз помочь привести в соответствие с законом приказ Минздрава РБ, изданный в конце октября. Данным документом в медицинских учреждениях первичного звена устанавливался семидневный режим работы в связи с большим наплывом пациентов. Как пояснили в организации, вышедший в конце октября приказ Минздрава РБ устанавливает для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, семидневный режим работы. - При реализации приказа Минздрава администрации поликлиник, тем не менее, должны руководствоваться Трудовым кодексом, в котором отмечено, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов, а работа в выходные дни должна оплачиваться в двойном размере, - отметил председатель рескома профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин. Он напомнил, что сейчас медицинские работники самоотверженно трудятся с огромными нагрузками и нуждаются в отдыхе. Иначе процент заболеваемости среди них будет стремительно расти. Разъяснения по этому поводу были разосланы во все медицинские учреждения Башкирии. Медикам, которые столкнулись с нарушениями своих прав, в профсоюзе посоветовали звонить на горячую линию рескома профсоюза по телефону: 8-987-045-24-88.

