В Башкирии медики пожаловались на чрезмерный график работы

- При реализации приказа Минздрава администрации поликлиник, тем не менее, должны руководствоваться Трудовым кодексом, в котором отмечено, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов, а работа в выходные дни должна оплачиваться в двойном размере, - отметил председатель рескома профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин.