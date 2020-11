Башгидрометцентр просчитал, когда на территории Башкирии установится снежный покров.

Специалисты Башгидрометцентра сообщили срок, когда следует ждать реального установления снежного покрова на большинстве территории республики. По прогнозам синоптиков, это произойдет ближе к середине следующей недели, примерно 10 ноября. На этой неделе в Башкирии пока будет ясная и морозная погода без интенсивных осадков. Изредка возможен небольшой дождь или снег. Температура воздуха в дневное время не будет подниматься выше +5…+7 градусов тепла. Ночью будет холодать до -2…-4 градусов.

