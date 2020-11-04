Рэпер из Башкирии Моргеншерн пришел на интервью к Юрию Дудю и не удержался от мата

Рэпер, в частности, поделился своим мнением о творчестве других российских рэперов, раскрыл масштабы своих заработков на рекламе онлайн-казино, поделился представлениями о собственном будущем, а также обозначил свою политические симпатии. В частности, получился не совсем лестный разговор о кураторе башкирских СМИ Ростиславе Мурзагулове, которого Юрий Дудь заподозрил во влиянии на Моргенштерна.