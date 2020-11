Рэпер из Башкирии Моргеншерн пришел на интервью к Юрию Дудю и не удержался от мата

Рэпер из Башкирии Алишер Моргенштерн стал гостем нового эпизода популярного шоу.

Накануне, 3 ноября, вечером в интернете появился новый выпуск программы «ВДудь», в котором принял участие рэпер Алишер Моргенштерн, который стал в последнее время один из самых знаменитых уроженцев Башкирии. - Наконец-то интересный выпуск, — сразу обозначил свой статус Алишер в начале программы. Интервью составило 2 часа 47 минут, и, судя по первым отзывам, понравилось аудитории канала Юрия Дудя, хотя личнеость Моргенштерна и вызывала порой противоречивые эмоции у комментаторов. Рэпер, в частности, поделился своим мнением о творчестве других российских рэперов, раскрыл масштабы своих заработков на рекламе онлайн-казино, поделился представлениями о собственном будущем, а также обозначил свою политические симпатии. В частности, получился не совсем лестный разговор о кураторе башкирских СМИ Ростиславе Мурзагулове, которого Юрий Дудь заподозрил во влиянии на Моргенштерна. Кульминацией выпуска стало соревнование гостя с ведущим в жиме лёжа. Полный выпуск программы можно посмотреть на канале Юрия Дудя в Youtube.ru. Следует уточнить, что Моргенштерн в ходе интервью не скупился на нецензурные выражения.

