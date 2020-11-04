Кириенко: всероссийский конкурс "Большая перемена" будет проходить ежегодно

Так, 300 финалистов среди выпускников получили на свое обучение по 1 миллиону рублей. Также при поступлении в вузы им добавят до 5 баллов в портфолио. А 300 9-10-классников наградили 200 тыс. рублей, которые можно использовать на оплату образовательных программ и необходимых для учебы гаджетов. Еще по 2 миллиона рублей отправятся в 20 школ. Эти деньги направят на развитие образовательных возможностей учреждений. Призы получат все финалисты - все 1200 участников получат путевки в «Артек».