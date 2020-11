Кириенко: всероссийский конкурс "Большая перемена" будет проходить ежегодно

В Крыму объявили победителей всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», существующего на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей». Из 1200 финалистов 600 школьников стали победителями и получили ценные призы.

Так, 300 финалистов среди выпускников получили на свое обучение по 1 миллиону рублей. Также при поступлении в вузы им добавят до 5 баллов в портфолио. А 300 9-10-классников наградили 200 тыс. рублей, которые можно использовать на оплату образовательных программ и необходимых для учебы гаджетов. Еще по 2 миллиона рублей отправятся в 20 школ. Эти деньги направят на развитие образовательных возможностей учреждений. Призы получат все финалисты - все 1200 участников получат путевки в «Артек». На церемонии также присутствовали первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и помощник президента России Максим Орешкин. Кириенко отметил, что призов удостоятся и учителя, которые подготовили финалистов к конкурсу. «Сегодня мы с партнерами: Сбербанком, «Росатомом» и «РЖД» решили, что каждый наставник победителей получит специальный приз – 150 тысяч рублей», – сообщил он. Помимо этого им разработают образовательную программу и вручат путевки в крымский отель «Мрия». Сергей Кириенко также рассказал, что конкурс «Большая перемена» будет проводиться ежегодно и новый сезон стартует с 28 марта будущего года. Теперь участвовать в нем смогут не только старшеклассники, но и ученики 5-7 классов. Также будут добавлены новые образовательные форматы, при этом начнет работу кастинговая платформа «Большой перемены». С 2021 года проекты конкурсантов получат грантовую поддержку от Росмолодежи. В свою очередь генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров поздравил участников и рассказал о задачах проекта. По его словам, «Большая перемена» задумывалась как площадка, где школьники смогут решить, в какой области им развиваться дальше. Он пожелал, чтобы этот конкурс стал для школьников началом пути для собственного развития и самореализации.

