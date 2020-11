Глава Минздрава Башкирии объявил фейком видео о переполненном морге

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин прокомментировал размещенное в соцсетях скандальное видео.

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин заявил, что размещенное в соцсетях видео, на котором снят переполненный морг, не имеет отношения к Башкирии. Пояснения министра опубликовал «Башинформ». По словам Максима Забелина, видео было изучено сотрудниками Минздрава, которые отметили, что интерьер, элементы фамилий участников видеосъемки, а также их акцент позволяют утверждать, что оно было снято не в Башкирии. Министр гарантировал, что в нашей республике патологоанатомические исследования проводятся только в анатомических залах трупы идентифицируются, как того требует санитарное законодательство, и упаковываются в транспортировочные мешки. Хранятся тела умерших в охлаждаемых помещениях. Судя по информации в соцсетях, скандальное видео опубликовано в нескольких регионах России, и пока нигде не нашлось подтверждения его содержанию. Напомним, в июне житель Белебея опубликовал возмущенный пост о том, что в местном морге не работает система вентиляции и охлаждения, трупы лежат на полу, а вдобавок родственников усопших заставляют самостоятельно искать тела близких, переворачивая трупы, среди которых есть пришедшие в очень плохое состояние. Тогда у представители ведомства объяснили ситуацию поломкой системы охлаждения.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter