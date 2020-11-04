Глава Минздрава Башкирии объявил фейком видео о переполненном морге

Глава Минздрава Башкирии объявил фейком видео о переполненном морге

Вчера, 17:43ОбществоТатьяна МайороваPhoto: скриншот видео. / Twitter.com
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин прокомментировал размещенное в соцсетях скандальное видео.

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин заявил, что размещенное в соцсетях видео, на котором снят переполненный морг, не имеет отношения к Башкирии. Пояснения министра опубликовал «Башинформ».

По словам Максима Забелина, видео было изучено сотрудниками Минздрава, которые отметили, что интерьер, элементы фамилий участников видеосъемки, а также их акцент позволяют утверждать, что оно было снято не в Башкирии.

Министр гарантировал, что в нашей республике патологоанатомические исследования проводятся только в анатомических залах трупы идентифицируются, как того требует санитарное законодательство, и упаковываются в транспортировочные мешки. Хранятся тела умерших в охлаждаемых помещениях.

Судя по информации в соцсетях, скандальное видео опубликовано в нескольких регионах России, и пока нигде не нашлось подтверждения его содержанию.

Напомним, в июне житель Белебея опубликовал возмущенный пост о том, что в местном морге не работает система вентиляции и охлаждения, трупы лежат на полу, а вдобавок родственников усопших заставляют самостоятельно искать тела близких, переворачивая трупы, среди которых есть пришедшие в очень плохое состояние. Тогда у представители ведомства объяснили ситуацию поломкой системы охлаждения.

Stories:
Коронавирус: вторая волна
Related news:
карантин
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы