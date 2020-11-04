Глава Минздрава Башкирии объявил фейком видео о переполненном морге

Напомним, в июне житель Белебея опубликовал возмущенный пост о том, что в местном морге не работает система вентиляции и охлаждения, трупы лежат на полу, а вдобавок родственников усопших заставляют самостоятельно искать тела близких, переворачивая трупы, среди которых есть пришедшие в очень плохое состояние. Тогда у представители ведомства объяснили ситуацию поломкой системы охлаждения.